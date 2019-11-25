В Еврейской автономии пожарные не дали сгореть жилому дому

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-25T09:01:58+03:00

В частном подворье занялась деревянная баня, стоящая близко к жилью

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Тревожный звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сегодня, 25 ноября, рано утром - в 05:04 по хабаровскому времени. Звонивший сообщил, что по улице Дубовой в поселке Лондоко в частном подворье горит деревянная баня, огонь грозит перекинуться на стоящий рядом жилой дом.

История возгорания оказалась банальной: хозяева затопили баню, помылись и отправились отдыхать в дом, а спустя некоторое время проснулись от шума и треска огня - у бани загорелась крыша.

- На место происшествия прибыли расчеты пожарного поста поселка Биракан и теплоозерского цементного завода в составе пяти человек и двух единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. - Слаженными действиями огнеборцы оперативно локализовали возгорание, не допустив переброса огня на жилое здание и другие хозяйственные постройки.

Сейчас на месте работают инспекторы отделения надзорной деятельности по Облученскому району - они установят причину пожара, а также оценят причиненный пламенем ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU