Хабаровчан обследуют на ВИЧ и гепатит во время матча «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-25T11:18:17+03:00

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Хабаровчанам предлагают пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ и гепатит С. Сделать это можно будет либо 1 декабря с 12:00 до 18:00 в МТЦ «Юбилейный», а также 30 ноября в «Ерофей арене» во время матча «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш».

Как отметили в «Центр АнтиСПИД» в Хабаровске, также в Хабаровском крае будет проходить седьмая всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД» и Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Эти мероприятия устроят в период с 25 по 1 декабря 2019. Их основная цель - увеличение количества людей, знающих свой ВИЧ-статус.

Эти акции также способствуют раннему выявлению ВИЧ-инфекции путем информирования о преимуществах тестирования на ВИЧ. Жителей региона призывают пройти обследование на ВИЧ. Мировой опыт показывает, что только правдивая информация, доступная всем, и активные действия каждого из нас могут сдержать развитие эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU