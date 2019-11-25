Владельцам «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае раздали 400 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-25T11:15:45+03:00

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Владельцы «дальневосточных гектаров» получили от государства финансовую поддержку почти на 400 миллионов рублей. Деньги выделяют получателям наделов с целью помочь реализовать проекты. На эти средства землевладельцы развивают бизнес, строят фермы, открывают туристические базы.

Как сообщили в министерстве имущественных отношений края, в общей сложности финансовую поддержку в 2019 году оказали 171 гражданину. В основном поддержкой пользовались аграрии для развития крестьянско-фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм, создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Напомним, в рамках поддержки владельцев «дальневосточных гектаров» действуют 32 меры господдержки. Большей популярностью пользуются гранты начинающим фермерам, а также субсидии на развитие личных подсобных хозяйств. Кроме того, землевладельцы «распробовали» ипотеку по сниженным ставкам и оценили соцвыплаты на строительство жилья в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU