СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-25T11:48:57+03:00

В «Педагогическом серфинге» в Хабаровском крае впервые участвовали учителя Забайкалья и Приморья ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

Само необычное соревнование устроили в регионе в четвертый раз

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В Хабаровском крае в четвертый раз прошел конкурс программ профессионального развития молодого педагога «Педагогический серфинг». В этом году участвовать в нем изъявили желание учителя из Забайкальского края и Приморья. В целом от Хабаровского края участвовали 58 специалистов из 20 муниципальных и краевых образовательных организаций.

Как рассказали в краевом министерстве образования и науки, на конкурсе наставники представили программы профессионального развития молодых педагогов, а молодые – на практике продемонстрировали методические приемы, формы и методы работы.

Среди победителей учителя русского языка и литературы Елизавета Андреевна Рожкова и Татьяна Сергеевна Старовойт. Они трудятся в Инженерной школе Комсомольска -на- Амуре. К слову, учителя из Приморского края стали лучшими в номинации «Оригинальность представленных материалов». Более подробная информация на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU