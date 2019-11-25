2019-11-25T12:25:04+03:00
Происшествия

Бизнесмен в Комсомольске разорил государство на 50 миллионов рублей на обедах для военных

В отношении нарушителя расследуют уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесмен в Комсомольске разорил государство на 50 миллионов рублей на обедах для военныхБизнесмен в Комсомольске разорил государство на 50 миллионов рублей на обедах для военныхФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске -на- Амуре в поле зрения следователей попала компания, которая организовывала питание военным. По предварительной информации, генеральный директор и региональный представитель организации за период 2015- 2017 годах завысили объем фактически оказанных услуг. Нарушение было допущено при выполнении госконтракта. Ущерб оценили на сумму почти в 50 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс- службе Военной прокуратуры Восточного военного округа, проверку по данному инциденту уже провели. Собранные материалы передали в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Разбирательствами занимаются сотрудники Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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