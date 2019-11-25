Бизнесмен в Комсомольске разорил государство на 50 миллионов рублей на обедах для военных
В Комсомольске -на- Амуре в поле зрения следователей попала компания, которая организовывала питание военным. По предварительной информации, генеральный директор и региональный представитель организации за период 2015- 2017 годах завысили объем фактически оказанных услуг. Нарушение было допущено при выполнении госконтракта. Ущерб оценили на сумму почти в 50 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс- службе Военной прокуратуры Восточного военного округа, проверку по данному инциденту уже провели. Собранные материалы передали в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Разбирательствами занимаются сотрудники Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU