Погода в Хабаровске на 26 ноября 2019 года: днем до -9, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -7-9.
В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -10-12.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -18-20.
ИСТОЧНИК KP.RU