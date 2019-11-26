2019-11-26T03:42:59+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 26 ноября 2019 года: днем до -9, без осадков

В целом в регионе без осадков, в Биробиджане дневные температуры в пределах -9-11
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 26 ноября 2019 года: днем до -9, без осадковПогода в Хабаровске на 26 ноября 2019 года: днем до -9, без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -7-9.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -10-12.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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