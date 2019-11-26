СЕГОДНЯ 02:20 2019-11-26T05:47:05+03:00

Школьник в Хабаровске переходил дорогу на зеленый свет и попал под машину Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Данные водителя и автомобиля пока установить не удалось

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В Хабаровске в минувшие сутки, 25 ноября, на улице Воронежской под колеса автомобиля попал школьник. Предварительно известно, что пострадавший переходил дорогу на зеленый свет. Мальчик собирался пересечь улицу Большую, однако завершить маневр так и не смог.

Как сообщил информированный источник, школьнику понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него ушибы на лбу и на ноге. Когда мальчик переходил дорогу, на нем была одежда темных тонов без световозвращающих элементов. Ребенок из полной, благополучной семьи. Шел в школу без сопровождения взрослых.

На сегодняшний день известно, что личность водителя и данные иномарки пока установить не удалось. Тем не менее протоколы по факту случившегося составили, административные разбирательства начались.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении машиной может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU