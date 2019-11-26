Часть комсомольчан останется без электричества 28 и 29 ноября

СЕГОДНЯ 03:14 2019-11-26T03:14:35+03:00

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Жителей поселков Хапсоль и Индустриальный заранее предупреждают о планируемых отключениях электричества. Ресурс собираются ограничить в связи с предстоящими работами на электрических сетях.

Как сообщили в пресс- службе администрации города Юности, без электричества останутся жители поселка Хапсоль. В частности речь идет о домах, расположенных на улицах Гастелло, Ягодная, Зеленая, Хвойная, Рябиновая. В поселке Индустриальном собираются обесточить дома в поселке Индустриальном, расположенные на улицах Огорева, 5-1, Аксакова, 4, Айвазовского,7 и 9.

Жителям поселков приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Это необходима мера, к которой прибегли в связи с обеспечением бесперебойной поставки электричества. После проведения всех работ подачу энергоресурса возобновят в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU