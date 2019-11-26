СЕГОДНЯ 03:44 2019-11-26T05:43:48+03:00

Из горящего здания в Хабаровске спасли мужчину с резаной раной Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске в минувшие сутки, 25 ноября, случился пожар в административном здании на улице Шабадина. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 16:20. Оперативно на место происшествия прибыли огнеборцы, которые в считанные минуты обнаружили очаг возгорания на первом этаже здания.

- До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Одного мужчину вывели из горящего строения пожарные. У него была резаная рана. Этим пострадавшим занялись врачи скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь успел разгуляться на территории площадью 25 квадратных метров. Ликвидировать его полностью смогли в 17:25. По данному инциденту сотрудники Госпожнадзора проводят проверку. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося, найти виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU