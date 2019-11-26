В Биробиджане 14 домов остались без горячей воды 26 ноября

СЕГОДНЯ 04:19 2019-11-26T04:19:50+03:00

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Сегодня, 25 ноября, в 14-ти многоквартирниках Биробиджана отключили горячую воду. По предварительной информации, ресурс подавать не будут с девяти часов утра до пяти часов вечера. Ограничения в МУП «Городские тепловые сети» объяснили производственной необходимостью

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в частности отключения коснутся домов №№1, 1А, 3, 4, 6, 9, 11 на улице Московской, дома номер девять, расположенного на улице Дружба, №№12, 14, 16, 18, 20, 22 на улице Карла Маркса.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Работу необходимо выполнить, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурса в зимний период. Жителей города просят не поддаваться панике. После проведения необходимых работ подачу ресурса возобновят в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU