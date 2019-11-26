В ЕАО выращивать и перерабатывать сою будут с помощью современных технологий

СЕГОДНЯ 04:49 2019-11-26T05:41:52+03:00

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В Еврейской автономии собираются реализовать проект по выращиванию и глубокой переработке соевых бобов и других сельскохозяйственных культур. Эту работу проведут в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в китайском городе Фошане. Подписи на документе поставили представители корпорации «Кантри Гарден Груп» и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

- В этот проект собираются инвестировать один миллиард долларов США. Деньги готовы вложить корпорация «Кантри Гарден Груп». Со своей стороны российские партнеры поспособствуют в подборе земельных участков, в формировании концепции проекта и оформлении заявки для получения статуса резидента ТОР или свободного порта, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Отметим, что для реализации такого масштабного проекта требуется до 500 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения на территории ДФО. Участвовать в нем собираются как российские, так и китайские компании. К слову, благодаря проекту российский экспорт сои с Дальнего Востока в Китай может увеличиться в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU