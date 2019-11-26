В Комсомольске гостья из гостиницы пропала вместе с деньгами постояльца

СЕГОДНЯ 05:14 2019-11-26T05:40:16+03:00

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Житель поселка Солнечный по пути домой стал потерпевшим - его обокрали. Мужчина возвращался из вахтового поселка. За компанию с ним ехала его коллега, с которой позже они устроили хмельное застолье в гостиничном номере.

- В какой-то момент мужчина не рассчитал силы и просто уснул. Утром после пробуждения он обнаружил, что в помещении нет ни гостьи, ни его денег, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

За помощью мужчина обратился в полицию. Правоохранители провели проверку и выяснили, что к краже причастна та самая приятельница, с которой накануне распивал спиртное потерпевший. Она знала, что у знакомого в сумке находится крупная сумма денег. Когда мужчина уснул, 43-летняя фигурантка забрала деньги и скрылась. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Когда женщину задержали, она уже успела потратить средства по своему усмотрению. В отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU