Подъемные для молодых педагогов в Хабаровском крае увеличили в два раза

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-26T05:57:16+03:00

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Инициатива Собрания депутатов Амурского района об увеличении суммы подъемных для молодых педагогов получила одобрение депутатов краевой Закдумы. Речь идет о специалистах, которые приходят в школы при распределении после окончания обучения.

Как сообщили в Закдуме Хабаровского края, на сегодняшний день в качестве меры поддержки действует единовременная денежная помощь при поступлении на работу в размере четырех должностных окладов. С 1 января 2020 года размер этой выплаты повысят вдвое, то есть рассчитывать сумму будут, исходя из восьми должностных окладов.

Отметим также, что сегодня устроившиеся на работу выпускники вузов и ссузов социально незащищены - уровень заработной платы у них минимальный. Тем не менее, ежегодно устраивают на работу не меньше 260 молодых специалистов. При этом в разных типах учреждений оклады у педагогов отличаются, к тому же в районах свои коэффициенты, от которых зависят расчеты сумм выплат. Как отмечали авторы законодательной инициативы, в среднем по краю такая единовременная помощь составит около 60 тысяч рублей. К слову, в 2020 году на единовременные выплаты педагогам запланировали 18,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU