В Комсомольске пропала 16-летняя воспитанница детского дома, в ситуации разбираются следователи

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-26T06:21:26+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре следователи разбираются в обстоятельствах исчезновения 16-летней девочки. Известно, что 10 октября 2019 года воспитанница детского дома №8 Юрова Влада Андреевна ушла и не вернулась. На сегодняшний день по данному инциденту возбудили и расследуют уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, для расследования создали усиленную следственно-оперативную группу. В нее вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска. Специалистам нужно установить причины и условия при которых случился инцидент с исчезновением девочки. Продолжаются поиски пропавшей воспитанницы.

Среди примет несовершеннолетней рост около 158 сантиметров, телосложение средней полноты, глаза карие, волосы прямые выкрашены в черный цвет, длиной ниже плеч. Из одежды на ней были куртка светло-коричневого цвета, джинсы бордового цвета, кроссовки черного цвета на высокой подошве. Граждан убедительно просят помочь. Если вы знаете, где Влада может находиться, пожалуйста, сообщите об этом в следственный отдел по городу Комсомольск-на-Амуре, улица Советская, 2 корпус 2. Информацию принимают по телефонам: (4217) 52-45-90, 8-963-828-82-88 и по номеру «02».

ИСТОЧНИК KP.RU