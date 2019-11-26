СЕГОДНЯ 05:48 2019-11-26T05:48:01+03:00

В Хабаровске состоялся семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ по ДФО Фото: Петр САМСОНОВ

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В семинаре-совещании приняли участие заместители председателя ЦК КПРФ, члены президиума-секретари ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководители региональных отделений КПРФ и руководители фракций КПРФ в Законодательных органах власти десяти субъектов Российской Федерации.

Тем для рассмотрения и разбора на семинаре было бесчисленное количество, как признавали сами участники. Миграционная убыль населения не только из Хабаровского края и ДФО.

В первом полугодии 2019 года тенденция убыли населения из региона продолжается – о конкретных цифрах говорить пока рано, но по данным Росстата, ДФО остается единственным округом в стране, интенсивно теряющим население. Только в Хабаровском крае за полгода население уменьшилось более чем на 1700 человек.

Также затрагивалась и политическая ситуация в стране и место коммунистической партии на следующих выборах в 2020 году.

- Сегодня выступят как региональные представители партии так гости из Москвы. У нас есть много тематических вопросов которые мы обязательно для обсуждения. Ну, а для гостей города приятным бонусом станет экскурсия по Хабаровску и памятным местам, - рассказал Пётр Перевезенцев, заместитель председателя рабочей группы, кандидат в члены ЦК КПРФ.

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе обеспокоены сложившейся ситуацией и постоянно поднимают вопрос о необходимости сочетать усилия по экономическому развитию Дальнего Востока с социальными преобразованиями, качественным улучшением условий жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU