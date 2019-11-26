2019-11-26T06:57:48+03:00
Общество

Жилье без секса: излишне эротизированная реклама стала проблемой застройщика в Хабаровске

Баннер с непристойным изображением висел улице Тихоокеанской
Александр ШТААЛЬ
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Жилье без секса: излишне эротизированная реклама стала проблемой застройщика в ХабаровскеЖилье без секса: излишне эротизированная реклама стала проблемой застройщика в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровские антимонопольщики нашли незаконную рекламу, которая некоторое время была у всех на глазах. Речь идет о баннере, размещенном на улице Тихоокеанской. На его поверхности застройщик поместил информацию о продаже больших квартир, указал свои данные. Чтобы повысить эффективность этого сообщения, к нему также «дорисовали» бюст полуобнаженной женщины.

- Женский образ расценили как непристойный и оскорбительный образ, использование которого запрещено по закону «О рекламе». Чтобы решить дальнейшую судьбу наружной рекламы, провели заседания Экспертного совета по применению законодательства о рекламе, - рассказали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Участники заседания большинством голосов решили, что реклама содержит непристойный и оскорбительный образ. К такому же мнению пришли специалисты СРО АМИ «Рекламный совет» в Санкт-Петербурге, куда также направили запрос с целью проведения экспертизы рекламы. В этом ведомстве отметили, что в сообщении объект рекламирования «квартира» смещен в сторону сексуального образа женщины с целью привлечения дополнительного внимания к традиционно представляемой информации о продаже квартир.

Застройщику-нарушителю в некотором смысле повезло – срок размещение этой рекламы к моменту разбирательств закончился. Однако возбудить административное дело в отношении компании все равно собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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