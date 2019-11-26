2019-11-26T07:20:03+03:00
Происшествия

Не успела добить: жительницу Новосибирской области осудили в ЕАО за покушение на убийство

Новое преступление женщина совершила через месяц после выхода из тюрьмы
Александр ШТААЛЬ
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Не успела добить: жительницу Новосибирской области осудили в ЕАО за покушение на убийствоНе успела добить: жительницу Новосибирской области осудили в ЕАО за покушение на убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии зачитали приговор жительнице Новосибирской области, которую признали виновной в покушении на убийство. Из материалов дела следует, что 41-летняя женщина в ночь на 4 апреля 2019 года находилась в поселке Николаевка. Она была пьяна и в таком состоянии поссорилась со своими приятелем. В порыве эмоций она схватила нож и несколько раз ударила им в область головы и шеи потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на это преступление фигурантка решилась через месяц после выхода из тюрьмы. Срок она получила за убийство. Довести свой замысел до конца женщина не смогла - ее остановил очевидец происшествия.

Суд назначил фигурантке в качестве наказания лишение свободы на срок восемь лет. При этом служители Фемиды учли и личность подсудимой, и ее раскаяние, и тот факт, что она признала полностью свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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