В Хабаровске военные на своем складе ГСМ ликвидировали условный пожар

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-26T07:51:05+03:00

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Военные в Хабаровске участвовали в пожарно-тактическом учении по ликвидации пожара. Возгорание было условным, а условия для выполнения этой задачи были следующими - при перекачке топлива случилось возгорание в одной из емкостей с горючим на открытой площадке хранения. Далее пламя распространялось на соседние цистерны с ГСМ. Его нужно было срочно потушить.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, по тревоге подняли штатные и нештатные пожарные команды филиала центра материально-технического обеспечения округа. Для тушения огня использовали пену для пожаротушения.

С помощью пены можно существенно сократить расход воды, ликвидировать пожары больших площадей, а также подслойно тушить нефтепродукты в резервуарах. В учения задействовали четыре пожарных расчета. За время проведения операции также проверили систему оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте повышенной опасности. Кроме того, бойцы отработали на практике действия пожарных расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU