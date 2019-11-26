2019-11-26T08:46:36+03:00
Спорт

«Амур», «Медведь», «Амба»: в Хабаровском крае выбирают название для Дворца единоборств

Организаторы конкурса уже получили более 200 вариантов наименований
Ольга КИВА
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«Амур», «Медведь», «Амба»: в Хабаровском крае выбирают название для Дворца Единоборств«Амур», «Медведь», «Амба»: в Хабаровском крае выбирают название для Дворца ЕдиноборствФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае продолжается конкурс на лучшее название для Дворца единоборств. Напомним, этот объект сдать планируют в феврале 2020 года. Он станет местом подготовки резерва для сборных команд края и страны. Здесь будут проводить занятия по дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо.

- На сегодняшний день организаторы конкурса получили более 200 вариантов. Общественный совет ведомства выбрал шесть конкурсных предложений для дальнейшего участия в голосовании. Среди них «Амур», «Медведь», «Амба» - что в переводе с языка коренных народов Приамурья означает «тигр». В короткий список для голосования также включили вариант «Самбо», - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

Напомним, названия для Дворца единоборств принимают до 15 ноября в официальном аккаунте регионального министерства физической культуры и спорта в соцсети Instagram. Они должны иметь отношение к истории Дальнего Востока и его традициям, характеризовать силу и мощь наших спортсменов. Кстати, часть идей была связана с именем Василия Ощепкова - родоначальником отечественного дзюдо и одним из основателей борьбы самбо. Для поклонников единоборств это легендарная личность. Поэтому в короткий список для итогового голосования решили включить два варианта с именем спортсмена - «Краевой дворец единоборств имени В.С. Ощепкова» и «Краевой дворец спорта «Самбо» имени В.С. Ощепкова.

Проголосовать можно на официальном сайте правительства Хабаровского края до 9 декабря 2019 года. Автор лучшего названия получит именной сертификат на посещение спортивных мероприятий, проводимых в новом спортивном комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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