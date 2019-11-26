Мальчика, перебегавшего дорогу где попало, сбила иномарка в Комсомольске

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-26T08:50:23+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в минувшие сутки, 25 ноября, под колесами иномарки оказался ребенок. По предварительной информации, машина Nissan Sunny двигалась по улице Гамарника в сторону улицы Ленина. В районе дома 79/3 по улице Ленина на дорогу выбежал ребенок, водитель не успел отреагировать, мальчик оказался под колесами.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, несовершеннолетний оказался на проезжей части в неустановленном для перехода месте. К слову, недалеко был пешеходный переход. При этом ребенок выскочил из-за движущегося во встречном направлении автомобиля. В результате дорожного происшествия пострадал пешеход. Ему оказана необходимая помощь.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными во время управления автомобилями. Пожалуйста, не игнорируйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

Родителей убедительно просят объяснять детям, почему важно соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU