2019-11-26T11:21:48+03:00
Общество

Хабаровский край получил деньги на выплаты аграриям, пострадавшим при наводнении

Деньги поступили из резервного фонда Правительства России
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край получил деньги на выплаты аграриям, пострадавшим при наводненииХабаровский край получил деньги на выплаты аграриям, пострадавшим при наводненииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Хабаровский край получил деньги на выплаты аграриям, пострадавшим при наводнении. Речь идет о сумме более 205 миллионов рублей, которые поступили из резервного фонда Правительства России. В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли и пищевой и перерабатывающей промышленности уже приступили к организации выплат аграриям, пострадавшим от паводка.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, выплаты оформят в течение 10 дней с момента проверки соответствующего заявления. К слову, таких документов уже приняли 40.

Компенсации выплатят по трем направлениям. Около 140 миллионов рублей предназначены 58 сельхозтоваропроизводителям. Четыре миллиона рублей пойдут на лизинговые платежи за сельхозтехнику, которые накопились в течение года с момента чрезвычайной ситуации. Также 61 миллион рублей потратят на процентные ставки по действующим льготным кредитам. Имеются в виду займы, оформленные аграриями под весенние полевые работы, и долгосрочные инвестиционные кредиты по льготным ставкам в «Сбербанке» и «Россельхозбанке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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