Медикам в Хабаровске разрешили приватизировать служебное жилье

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-26T11:20:51+03:00

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У работников здравоохранения в Хабаровске появилась возможность приватизировать служебное жилье. В данном случае речь идет о 16 врачах. Это сотрудники поликлиник и родильных домов, которые в период 2009-2011 годов получили жилплощадь из муниципального жилфонда.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, мэрия передала полномочия по организации медицинской помощи на региональный уровень в 2012 году. При этом с работниками учреждений здравоохранения договоры найма не расторгли. Между тем врачи продолжают работать в медучреждениях.

Стаж сотрудников варьируется в пределах 15 лет - 22 года. Этим работникам в городской администрации решили передать 16 служебных квартир. Постановление мэра Хабаровска о специализированном жилищном фонде уже вступило в силу. Это значит, что врачи уже могут начать процедуру приватизации жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU