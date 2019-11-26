2019-11-26T11:19:20+03:00
Общество

Больше 400 школьников из Хабаровского края проехали по «Золотому кольцу» России

Ребята впервые увидели известные достопримечательности страны своими глазами
Ольга КИВА
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Больше 400 школьников из Хабаровского края проехали по «Золотому кольцу» РоссииБольше 400 школьников из Хабаровского края проехали по «Золотому кольцу» РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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Школьники из Хабаровского края проехали по «Золотому кольцу» России. В рамках культурного обмена посмотреть на всемирно известные достопримечательности страны в 2019 году смогли 429 детей. Среди участников культурного обмена были дети из 11 муниципальных образований края.

Как сообщили в комитете по туризму министерства культуры края, большинство ребят из отдаленных поселков Аяно-Майского, Бикинского, Майского, Верхнебуреинского, Вяземского, Хабаровского районов впервые знакомились с различными произведениями искусства России.

Во время своего путешествия ребята увидели самые разные объекты истории, культуры и архитектуры городов России. Школьники побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Сергиевом Посаде, Переяславле-Залесском, Калуге, Козельске, Великом Новгороде, Пскове, Печоре, Изборске, Туле, Тюмени и Тобольске.

Напомним, в Хабаровский край в октябре-ноябре в рамках программы «Дальневосточные рубежи» приехали больше 600 ребят. В регионе принимали школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Новосибирска, Иркутска, Томской, Московской и Ленинградской областей, из Красноярского края. К слову, ребята впервые приехали в Хабаровский край. Здесь для них организовали прогулки по набережной имени Невельского, на Комсомольской, привокзальной площадях, а также на площади имени Ленина и площади Славы. Ребятам показали Спасо-Преображенский собор, городские пруды, мост через реку Амур и музеи краевой столицы. Кроме того, детей привезли на пограничную заставу села Казакевичево, откуда можно любоваться видами Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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