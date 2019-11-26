2019-11-26T11:39:40+03:00
Общество

В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре

Материальную помощь оказали не только горожане, но и в поселковых комитетах
Ольга КИВА
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В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожареВ Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожареФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане общими усилиями смогли собрать вещи для многодетной семьи, пострадавшей во время пожара. Напомним, 21 ноября в доме на переулке Швейном случилось возгорание. В квартире на первом этаже сгорели все вещи, а в помещении этажом выше пламя уничтожило пол. К счастью, никто из людей не пострадал.

- На следующий день после происшествия в мэрии города объявили о сборе помощи пострадавшим. Сегодня, 26 ноября, вещи, которые принесли добрые люди попавшим в беду землякам передали пострадавшей семье. При этом материальную помощь собирали не только горожане, но и в поселковых комитетах, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В основном в пакетах находилась одежда. Неравнодушные жители города откликнулись и помогли вещами, которые пригодятся семье на первое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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