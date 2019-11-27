СЕГОДНЯ 01:11 2019-11-27T06:32:15+03:00

Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане - без осадков, днем до -15

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 10-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду, возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -12-14. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 27 ноября опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -12-14.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -17-19.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU