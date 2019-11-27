Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 01:31 2019-11-27T06:31:50+03:00

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Одно неверное действие оставило жительницу Комсомольска-на-Амуре без мужа. Женщина убила супруга, отца своих детей, и это было доказано в суде. Фигурантку признали виновной в убийстве. Позже ее лишили родительских прав.

Как сообщили в пресс- службе краевой прокуратуры, с иском о лишении горожанки родительских прав в суд обратились представители краевого министерства образования и науки. Поводом для этого стала статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Согласно ей родителей или одного из них могут лишить родительских прав, если их уличили в умышленном преступлении против жизни или здоровья своих детей или их близких родственников.

В итоге служители Фемиды удовлетворили иск. Женщину официально лишили родительских прав. Решение суда уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU