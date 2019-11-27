В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию

СЕГОДНЯ 02:19 2019-11-27T06:31:03+03:00

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В Хабаровском крае 30 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока получат губернаторские стипендии. Распоряжение об этом подписал Сергей Фургал. Выплаты учащиеся будут получать в течение текущего учебного года.

- Губернаторские стипендии назначают студентам, которые отличились в учебе. Отбор претендентов проводит специальная комиссия по итогам двух последних семестров. При этом учитывают вклад студентов в общественную, спортивную и культурную жизнь, научно-исследовательскую деятельность, - пояснили в министерстве природных ресурсов края.

Напомним, в Хабаровском крае стипендии студентам из числа КМС выплачивают уже 12 лет. Финансовую поддержку за это время оказали 158 парням и девушкам. К слову, кроме стипендий студентам в возрасте до 23 лет назначают единовременную материальную помощь, компенсируют затраты на проезд к месту учебы и обратно в пределах края.

ИСТОЧНИК KP.RU