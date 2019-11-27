2019-11-27T06:25:31+03:00
Общество

Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление

После этого погода в декабре снова возьмет курс на зиму
Ольга КИВА
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Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потеплениеПогода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потеплениеФото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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Синоптики прогнозируют, что погода на декабрь в Хабаровском крае подготовила новые сюрпризы. Так, в ближайшие сутки через юг и центр края пройдет малоактивный циклон, поэтому местами в регионе возможен небольшой снег. Кроме того, днем будет холодно, усилится ветер, порывы которого местами будут достигать 15-20 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного УГМС, на большей части региона ночные температуры будут в пределах -13-18 градусов, в горах до -30, а днем столбик термометра будет колебаться на уровне -9-14 градусов. На побережье Татарского пролива воздух сможет прогреться до -5-10 градусов.

Синоптики отмечают, что 28-30 ноября Хабаровский край и ЕАО окажется во власти сибирского антициклона, который обеспечит солнечную, но морозную погоду. Слабый снег ожидается 28 ноября. Ночные температуры в эти дни будут в пределах -16-21, дневные опустятся до -8-13 градусов. Предварительно 1 декабря ожидается кратковременное потепление, небольшой, местами умеренный снег, потом снова похолодает, усилится ветер.

Погода в Хабаровске на 28-30 ноября 2019 - осадков не ожидается, будет солнечно, ветер умеренный, но морозно. Ночные температуры опустятся до -16-21, дневные будут колебаться в пределах -10-15 градусов, в субботу до -8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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