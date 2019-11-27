Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря

СЕГОДНЯ 03:28 2019-11-27T06:23:16+03:00

Речь идет о налогах на имущество физических лиц, а также о земельном и транспортном налогах

Изменить размер текста: A A

Хабаровчанам напоминают - пора платить налоги на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. Напомним, за счет таких поступлений в бюджет города обеспечиваются социальные гарантии хабаровчан. Также на эти деньги создают условия для работы учреждений образования, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, на собранные налоги реализуют социальные программы, занимаются благоустройством, выполняют расходные обязательства по софинансированию объектов муниципальной собственности.

Как отметили в городской администрации, уплатить налоги нужно до 2 декабря. Сделать оплату можно на основании уведомлений из налоговых инспекций непосредственно в отделениях банков, банкоматах, почтовых отделениях. Также платежи оформляют на сайте ФНС России, на едином портале Госуслуг или с помощью мобильного приложения «Налоги физического лица».

На неуплаченные суммы налогов ежедневно начисляют пени. К злостным неплательщикам могут применять меры принудительного взыскания задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU