Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря
Хабаровчанам напоминают - пора платить налоги на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. Напомним, за счет таких поступлений в бюджет города обеспечиваются социальные гарантии хабаровчан. Также на эти деньги создают условия для работы учреждений образования, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, на собранные налоги реализуют социальные программы, занимаются благоустройством, выполняют расходные обязательства по софинансированию объектов муниципальной собственности.
Как отметили в городской администрации, уплатить налоги нужно до 2 декабря. Сделать оплату можно на основании уведомлений из налоговых инспекций непосредственно в отделениях банков, банкоматах, почтовых отделениях. Также платежи оформляют на сайте ФНС России, на едином портале Госуслуг или с помощью мобильного приложения «Налоги физического лица».
На неуплаченные суммы налогов ежедневно начисляют пени. К злостным неплательщикам могут применять меры принудительного взыскания задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU