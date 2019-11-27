2019-11-27T06:23:16+03:00
Общество

Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря

Речь идет о налогах на имущество физических лиц, а также о земельном и транспортном налогах
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанам напомнили, налоги нужно заплатить до 2 декабряХабаровчанам напомнили, налоги нужно заплатить до 2 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Хабаровчанам напоминают - пора платить налоги на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. Напомним, за счет таких поступлений в бюджет города обеспечиваются социальные гарантии хабаровчан. Также на эти деньги создают условия для работы учреждений образования, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, на собранные налоги реализуют социальные программы, занимаются благоустройством, выполняют расходные обязательства по софинансированию объектов муниципальной собственности.

Как отметили в городской администрации, уплатить налоги нужно до 2 декабря. Сделать оплату можно на основании уведомлений из налоговых инспекций непосредственно в отделениях банков, банкоматах, почтовых отделениях. Также платежи оформляют на сайте ФНС России, на едином портале Госуслуг или с помощью мобильного приложения «Налоги физического лица».

На неуплаченные суммы налогов ежедневно начисляют пени. К злостным неплательщикам могут применять меры принудительного взыскания задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы
В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная
Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль
В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете
В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела
Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры»
В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34
В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются
В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир
В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток
Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали
Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление
«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника
В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию
Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав
Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб
В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре