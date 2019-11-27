В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток

СЕГОДНЯ 04:34 2019-11-27T06:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске 1 декабря пройдет торжественное открытие самого большого на Дальнем Востоке катка. Торжественное мероприятие начнется в 13:00 на стадионе имени Ленина. Для жителей и гостей краевой столицы подготовили большой зимний праздник с концертной программой и показательными выступлениями спортсменов. К слову, каток будет работать круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку льда.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, территорию катка постарались сделать максимально комфортной и безопасной. Для совсем юных гостей обустроили спецплощадку «каток-малышок». Традиционно здесь будет работать теплая зона фудкортов и проката коньков.

Отметим, что в церемонии открытия будут участвовать юные спортсмены краевой столицы, представляющие зимние виды спорта. Первыми выйдут на каток конькобежцы школы олимпийского резерва «Максимум». Также гости увидят показательную программу хоккеистов краевого центра развития хоккея с мячом и спортсменов школы фигурного катания «Пируэт». Кроме того, среди почетных гостей праздника трехкратные чемпионы России по хоккею с мячом - команда «СКА-Нефтяник».

Напомним, ранее редакция «КП» писала, где покататься на конках в Хабаровске в 2019 году. К слову, в этом году в городе собираются залить 70 катков.Также к концу декабря в краевой столице закончат обустраивать зимний городок и украшать главную новогоднюю елку на площади имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU