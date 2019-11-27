СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-27T06:01:30+03:00

В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир Фото: УМВД России по городу Хабаровску

По предварительной информации, один из водителей был пьян

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В Хабаровске в минувшие сутки, 26 ноября, на улице Краснореченской в аварию попали три иномарки. По предварительной информации, машина Toyota Caldina ехала в сторону улицы Калараша, но в районе дома №2 на улице Юности водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль, ехавший перед ним. Как результат, машину Honda Fit отбросило вперед на авто Subaru Imreza.

Как сообщил информированный источник, в результате дорожной аварии пострадал один человек – пассажирка машины Honda Fit. Женщине понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что водитель автомобиля Toyota Caldina находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него уже составили административный протокол. Два других водителя на момент аварии были трезвы. При этом в отношении водителя машины Subaru Imreza составили административный протокол из-за технической неисправности иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU