2019-11-27T06:00:13+03:00
Общество

В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются

Финансовую поддержку получили в общей сложности больше девяти тысяч человек
Ольга КИВА
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В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваютсяВ ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии заканчивается процесс выплат пострадавшим при наводнении этим летом. За помощью обратились больше 10 тысяч жителей. По состоянию на 26 ноября финансовую поддержку получили девять тысяч 433 человека. На компенсации уже потратили 119 миллионов рублей, выделенных из федеральной казны.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, пострадавшим полагается по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи в случае нарушения условий жизнедеятельности, 50 тысяч рублей - при утрате части имущества первой необходимости и 100 тысяч рублей - при полной утрате такого имущества.

Отметим также, что пострадавшим при наводнении помогают и в случае причинения ущерба их жилью. Водная стихия повредила 686 жилых строений. Их уже обследовали участники межведомственных комиссий. По итогу проверки 333 жилых помещения полностью непригодны для проживания, а 248 требуют капитального ремонта. В первом случае собственникам выдадут сертификаты на покупку жилья. Оформить этот документ уже решили 115 граждан. Из них некоторые получили сертификат на руки, а кое-то уже купил новое жилье.

Размер выплаты на капитальный ремонт рассчитывают из суммы в шесть тысяч рублей на квадратный метр. Деньги можно потратить только на эти цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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