СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-27T07:07:58+03:00

В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске -на- Амуре временно приостановят движение автобусов, курсирующих по маршруту №34 «Речной вокзал - микрорайон Амурсталь». Пассажирские перевозки прекратятся с сегодняшнего дня, 27 ноября.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, вчера, 26 ноября, от перевозчика, работающего на данном маршруте, поступило заявление о прекращении перевозок пассажиров. В связи с этим в мэрии города Юности сейчас решают вопрос по привлечению новой организации к работе на указанном маршруте.

Жителям Комсомольска -на- Амуре приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Как только соглашение с новым перевозчиком будет достигнуто, рейсы по маршруту №34 «Речной вокзал - микрорайон Амурсталь» возобновятся. Точную дату, когда это случится, в мэрии не озвучили.

ИСТОЧНИК KP.RU