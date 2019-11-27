СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-27T07:07:17+03:00

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Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры». Так, 22 ноября уже передали более 100 пособий в гимназию №3. У этого общеобразовательного учреждения оказался самый большой заказ. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что предыдущее издание объединяло четвертый и пятый классы, теперь для каждого возраста учеников будет свой учебник. Остальные книги собираются распределить между другими учебными заведениями. Учебники очень ждут школы №№27 и 83, гимназия №7, а также политехнический лицей и школа «Успех».

Ранее в школах и гимназиях направили в управление образования Хабаровска запрос на поставку учебников. Руководство управления в свою очередь перенаправило просьбу о получении в дар учебников Хабаровской епархии. Религиозные деятели откликнулись на призыв о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU