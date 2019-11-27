В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела

СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-27T06:41:21+03:00

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Путина-осень 2019». Так, в отношении «черных» рыбаков возбудили 102 уголовных дела. При этом 85 из них по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», 16 за незаконную добычу ценных краснокнижных рыб, одно уголовное дело завели за дачу взятки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в общей сложности у нарушителей забрали больше 19 килограммов икры осетровых видов рыб, 54 килограмма рыб осетровых видов, а также около двух тонн икры рыб лососевых видов и больше 36 тонн рыбы лососевых видов.

В рамках проведенной операции у злоумышленников изъяли 97 орудий лова и 167 единиц транспорта и огнестрельного оружия. Кроме того, на территории района имени Полины Осипенко правоохранители смогли «накрыть» группу преступников, промышлявших незаконной добычей рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU