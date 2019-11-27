В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Биробиджане 28 ноября в девяти домах приостановят подачу горячей воды. В МУП «Городские тепловые сети» объясняют эту ситуацию производственной необходимостью.
Как сообщили в пресс- службе городской администрации, горячую воду отключат в восемь часов утра. Время окончания работ не уточняется. «Обезвоживание» коснется домов №№69, 69А, 71, 73, 75, 77, 77А, расположенных на улице Шолом- Алейхема, а также домов №№59 и 61 на улице Пионерской.
Жителям областной столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Работу необходимо выполнить, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурса в зимний период. Жителей города просят не поддаваться панике. После проведения необходимых работ подачу ресурса возобновят в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU