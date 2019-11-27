СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-27T07:15:13+03:00

В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете Фото: УТ МВД России по ДФО

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В Хабаровске на борту самолета, отправляющегося сообщением «Хабаровск – Фукуок (Вьетнам)» пьяные супруги устроили дебош. О происшествии в транспортную полицию сообщил диспетчера службы авиационной безопасности. Правоохранители сняли 44-летнего мужчину и 39-летнюю женщину с рейса, доставили их отдел полиции.

- По предварительной информации на борт самолета задержанные пассажиры поднялись, будучи нетрезвыми. Когда супругов сняли с рейса и везли в полицию, мужчина продолжал вести себя агрессивно, грубо выражался в адрес сотрудника пограничного контроля, и даже угрожал ему расправой. Кроме того, были попытки ударить правоохранителя, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Оба нарушителя прошли процедуру медицинского освидетельствования. Состояние алкогольного опьянения подтвердилось. Супругов привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Мировой суд Хабаровска постановил арестовать мужчину на двое суток, а его жену оштрафовать на 500 рублей.

Также в отношении 44-летнего горожанина проводят процессуальную проверку. Дальнейшую судьбу нарушителя решат следователи ДВ СУ на транспорте Следственного комитета РФ. Они примут решение о возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU