Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-27T08:52:39+03:00

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Жильцы дома №17 по улице Чкалова в Хабаровске почувствовали запах газа в подъезде и вызвали аварийную службу. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что источником повышенной концентрации метана является не квартира заявителя, а жилое помещение несколькими этажами ниже.

Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Дальний Восток», ранее в этом же подъезде прошлым летом приостановили газоснабжение и установили заглушку на внутриквартирном газопроводе. Нашли тогда и виновного в произошедшем, его привлекли к административной ответственности.

Этот же несознательный гражданин в нарушение правил безопасного обращения с газом демонтировал заглушку и подключил свою газовую плиту к распределительным сетям. В итоге случилась утечка, которая едва не стала причиной серьезного происшествия.

Газовики обратились с заявлением в полицию. Теперь хабаровчанина могут еще раз оштрафовать в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Квартиру, где живет виновник инцидента, включили в «группу риска» и поставлили на особый контроль в абонентской базе газовой компании и в органах внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU