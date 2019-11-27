2019-11-27T09:56:25+03:00
Общество

Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы

Подсудимые во всем раскаялись и возместили ущерб потерпевшему
Александр ШТААЛЬ
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Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободыСуд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подростки из Амурского района оказались фигурантами уголовного дела. По предварительной информации, парни оказались причастными к краже денег с банковского счета. Началось все с того, что подсудимые нашли кем-то потерянный телефон.

-По версии следствия, четыре подростка обнаружили гаджет в подъезде многоэтажки. К номеру телефона была подключена услуга онлайн-банкинга, которой подозреваемые и воспользовались в корыстных целях. Они похитили около семи тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подросткам предъявили обвинение по статье «Кража». Это преступление относится к категории тяжких. Максимально возможное наказание за него – это лишение свободы на срок до шести лет. Сначала Амурский городской суд назначил наказание в виде условного лишения свободы. Однако позже служители Фемиды пересмотрели свое решение. Они учли, что фигуранты совершили преступление впервые, раскаялись в содеянном и возместили ущерб потерпевшему. В итоге подсудимых освободили несовершеннолетних от отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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