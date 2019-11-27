Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-27T12:12:30+03:00

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В Хабаровском крае родители могут воспользоваться услугой соцработников по присмотру за детьми. С начала года такой формой поддержки воспользовалась 121 женщина, в том числе 11 беременных.

- У родителей бывают ситуации, когда нужно отлучиться, а ребенка оставить не с кем. Тогда на помощь приходит соцработник. Услугу оказывают два раза в неделю. Специалист будет присматривать за ребенком в течение часа. За это время можно решить насущные вопросы семьи, связанные с трудоустройством, оформлением социальных льгот, посещением медучреждений, - рассказала Светлана Петухова, министр социальной защиты населения.

Отметим также, что обратиться к соцработникам можно в случаях, когда нет близких родственников и ребенка не с кем оставить, а женщине, например, пора ехать в роддом. В этом случае ее детям могут предоставить временное жилье в одном из социальных учреждений. За получением услуги можно обратиться в комплексные центры, указанные в списке.

ИСТОЧНИК KP.RU