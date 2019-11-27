2019-11-27T12:12:30+03:00
Общество

Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми

Услугой уже воспользовалась 121 женщина
Ольга КИВА
Поделиться:
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьмиСоцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьмиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае родители могут воспользоваться услугой соцработников по присмотру за детьми. С начала года такой формой поддержки воспользовалась 121 женщина, в том числе 11 беременных.

- У родителей бывают ситуации, когда нужно отлучиться, а ребенка оставить не с кем. Тогда на помощь приходит соцработник. Услугу оказывают два раза в неделю. Специалист будет присматривать за ребенком в течение часа. За это время можно решить насущные вопросы семьи, связанные с трудоустройством, оформлением социальных льгот, посещением медучреждений, - рассказала Светлана Петухова, министр социальной защиты населения.

Отметим также, что обратиться к соцработникам можно в случаях, когда нет близких родственников и ребенка не с кем оставить, а женщине, например, пора ехать в роддом. В этом случае ее детям могут предоставить временное жилье в одном из социальных учреждений. За получением услуги можно обратиться в комплексные центры, указанные в списке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в Хабаровск
Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском крае
В Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные земли
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы
В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная
Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль
В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете
В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела
Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры»
В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34
В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются
В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир
В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток
Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали
Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря
Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление
«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника
В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию
Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав
Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб
В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре