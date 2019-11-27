2019-11-27T12:10:13+03:00
Общество

Пациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в Хабаровск

Накануне мужчина спасся из горящего дома
Александр ШТААЛЬ
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Пациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в ХабаровскПациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Сегодня, 27 ноября, из Облучья в Еврейской автономной области в Хабаровск доставили пациента с сильными ожогами. Накануне мужчина чудом спасся от пожара. Происшествие случилось утром 26. О происшествии в пожарную часть сообщили очевидцы происшествия. Люди заметили, что на одном из домов горит крыша.

- Ранее сообщалось, что в горящей постройке нашли хозяина дома, который уже был без признаков жизни. Второй мужчина, оказавшийся на момент происшествия в доме, успел выбраться. У него были ожоги на спине, руках и лице. Позже было решено спецбортом доставить к пострадавшему высококвалифицированных врачей из краевой клинической больницы №2 Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Прибывшие медики осмотрели пациента и приняли решение эвакуировать его в краевое медучреждение. Безопасность взлета и посадки обеспечивали огнеборцы пожарно-спасательной части №6 Облучья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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