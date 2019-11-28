2019-11-28T01:32:07+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 28 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков

Погода в Биробиджане будет немного морозной - днем до -12 градусов
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 28 ноября 2019 года: днем до -14, без осадковПогода в Хабаровске на 28 ноября 2019 года: днем до -14, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -12-14. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 28 ноября опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -16-18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -22-24.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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