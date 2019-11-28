В Биробиджане задержали скандалиста с наркотиком в носке

СЕГОДНЯ 02:25 2019-11-28T02:25:52+03:00

У фигуранта изъяли гашишное масло, которое мужчина сам изготовил из собранной им же конопли

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане полицейские ночью оперативно выехали на вызов. Звонившие сообщили, что в доме на улице Калинина в одной из квартир сильно скандалят жильцы. Прибывшие правоохранители установили, что конфликт произошел между родственниками.

- Во время проверки на месте происшествия у одного из участников скандала нашли бумажный сверток с табачной массой. Внутри находилось гашишное масло. Наркотик мужчина спрятал в носке. На момент задержания он уже был в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Нарушителя забрали в городской отдел полиции. Там во время дальнейшего разбирательства фигурант отрицать вину не стал. Он рассказал, что наркотики изготовил для личного употребления из дикорастущей конопли. Немного ранее он сам собрал траву в лесополосе недалеко от города. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU