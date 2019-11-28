Осужденные подростки в Хабаровске сходили в театр драмы

СЕГОДНЯ 02:47 2019-11-28T05:18:29+03:00

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Осужденные подростки в Хабаровске побывали на спектакле «В омуте любви» в Хабаровском театре драмы. Перед походом в культурное учреждение инспекторы исправительного учреждения провели беседу с несовершеннолетними.

- Парням рассказали, что такое театр и как там нужно себя вести. К слову, для некоторых подростков это был первый культурный выход. Поэтому сотрудники УИС сочли нужным подсказать, что уместно надеть по такому случаю. Также они посоветовали молодым людям пригласить с собой на спектакль знакомых девушек, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

В итоге 16-летние посетители театра были в выглаженных белых рубашках и практически все с парой. Спектакль они смотрели с интересом, а после его завершения эмоционально обсуждали увиденное на сцене. Напомним, что это мероприятие организовали в рамках Года театра и проводимой профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в УИИ. В планах устроить аналогичный культурный выход в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU