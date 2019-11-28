Хабаровчанам простят пеню по неоплаченной коммуналке

СЕГОДНЯ 03:21 2019-11-28T03:21:26+03:00

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В Хабаровске стартовала акция «В новый год без долгов». Она рассчитана на горожан, которые не оплачивали квитанции за услуги ЖКХ больше трех месяцев. По условиям акции, собственников и нанимателей освободят от уплаты пени при условии, что просроченные платежи будут погашены в период с 10 по 25 декабря 2019 года.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, акцию проводит управляющая компания Индустриального района. Участвовать в ней смогут порядка 250 семей. К слову, аналогичные мероприятия устраивают не первый раз, у населения они пользуются популярностью.

Отметим, что долг хабаровчан за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет два миллиарда 230 миллионов рублей. Из этой суммы более полутора миллиардов рублей – это задолженности с истекшим сроком давности.

У мэрии нет полномочий взыскивать дебиторскую задолженность с населения за коммунальные услуги. Но в комитетах по управлению районами Хабаровска проводят некоторые мероприятия в этом направлении. Например, жилищным организациям помогают с проведением комиссии, на которых с собственниками обсуждают реструктуризацию долгов и заключают соглашения на предоставление рассрочки. Благодаря такому подходу в 2019 году уже заключили 173 соглашения о предоставлении рассрочки погашения долга на сумму более 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU