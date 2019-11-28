Хабаровчанка резко затормозившего автобуса ударилась головой

СЕГОДНЯ 03:56 2019-11-28T05:16:06+03:00

Женщина не успела взяться за поручень и не удержалась на ногах

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Вечером 27 ноября на улице Краснореченской резко затормозил автобус. Одна из пассажирок, находившаяся в это время в салоне, не смогла устоять на ногах и упала. Позже автоинспекторам водитель рассказал, что женщина собиралась сесть и не успела схватиться за поручень.

Как сообщил информированный источник, пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у женщины ушиб мягких тканей головы. На момент происшествия водитель автобуса был трезв. В отношении него вынесли определение по по факту дорожного происшествия.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, во время управления автомобилем будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим, выдерживайте дистанцию. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU