2019-11-28T05:16:06+03:00
Происшествия

Хабаровчанка резко затормозившего автобуса ударилась головой

Женщина не успела взяться за поручень и не удержалась на ногах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчанка резко затормозившего автобуса ударилась головойХабаровчанка резко затормозившего автобуса ударилась головойФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Вечером 27 ноября на улице Краснореченской резко затормозил автобус. Одна из пассажирок, находившаяся в это время в салоне, не смогла устоять на ногах и упала. Позже автоинспекторам водитель рассказал, что женщина собиралась сесть и не успела схватиться за поручень.

Как сообщил информированный источник, пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у женщины ушиб мягких тканей головы. На момент происшествия водитель автобуса был трезв. В отношении него вынесли определение по по факту дорожного происшествия.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, во время управления автомобилем будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим, выдерживайте дистанцию. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые в хабаровском музее японские ученые изучили останки одомашненных животных
В Хабаровском крае министр и родители поговорили о безопасности детей в интернете
Директора мебельного цеха в Хабаровске осудили за убийство работника
Группу азартных преступников осудили в Хабаровске
В Хабаровском крае магазин очистили от 50 килограммов просроченного мяса
Горе-отца в Комсомольске арестовали за неоплаченные алименты
В Хабаровске жильцов затопленных дождями квартир спас «Инцидент-менеджмент»
Лжесотрудники Роспотребнадзора предлагают бизнесменам избежать внеплановой проверки
В Хабаровске на улице Тихоокеанской ограничат движение транспорта
В Хабаровске к Новому году откроются 14 зимних городков
Хабаровчанам простят пеню по неоплаченной коммуналке
Осужденные подростки в Хабаровске сходили в театр драмы
В Биробиджане задержали скандалиста с наркотиком в носке
Бесправный автолюбитель в Хабаровске отверткой отбивался от догнавших его полицейских
Погода в Хабаровске на 28 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
Пациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в Хабаровск
Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском крае
В Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные земли
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях