2019-11-28T04:23:33+03:00
Общество

В Хабаровске к Новому году откроются 14 зимних городков

Самый большой из них будет на территории городского парка «Динамо»
Ольга КИВА
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В Хабаровске к Новому году откроются 14 зимних городковВ Хабаровске к Новому году откроются 14 зимних городковФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске идет активная подготовка к Новому Году. На площади имени Ленина уже начали собирать 20-метровую елку и обустраивать зимний городок. Там появятся не только фигуры Деда Мороза и Снегурочки, но и символ будущего года – снежная мышка, а также шахматная доска с фигурами.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в краевой столице собираются создать 14 зимних городков. Работа по их строительству уже началась. Самый большой из них появится на территории городского парка отдыха «Динамо». К слову, в этом году здесь установят новое световое оборудование. Украшать городок традиционно будут ледовыми скульптурами участников муниципального конкурса «Амурский хрусталь». Торжественное открытие зимнего городка запланировали на 31 декабря.

Отметим также, что украсят и парк отдыха имени Гагарина, еще новогодняя елка появится и в Индустриальном районе. Украшения для нее уже делают сами хабаровчане. Интересным элементом городка станет каток «Орбита», где уже сейчас подготавливают дорожки с подсветкой. На территории катка будет работать пункт проката коньков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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