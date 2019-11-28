В Хабаровске на улице Тихоокеанской ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 05:02 2019-11-28T05:13:18+03:00

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В краевой столице на улице Тихоокеанской в районе дома №57 ограничат движение автотранспорта. Временный запрет будет действовать в будущее воскресенье, 1 декабря, в период с 12:00 до 22:00. Причина неудобств – продолжение работ на участке тепломагистрали ТМ-25. Рабочие буду заниматься монтажом металлоконструкций над улицей Тихоокеанской.

Как сообщили в пресс- службе компании «Хабаровские тепловые сети», при проведении работ ограничивать подачу тепла и горячего водоснабжения не собираются.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Напомним, от проводимых работ зависит надежность теплоснабжения краевой столицы. Автолюбителей города убедительно просят учитывать указанную выше информацию при планировании поездок по городу на 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU