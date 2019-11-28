Лжесотрудники Роспотребнадзора предлагают бизнесменам избежать внеплановой проверки
Руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей Хабаровского края предупреждают о новых атаках мошенников. Неизвестные звонят, представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора. Они предлагают воспользоваться возможностью и избежать внеплановой проверки. Под видом такой «помощи» аферисты пытаются продать комплект документов за две тысячи рублей.
Как сообщили в пресс- службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей убедительно просят сообщать в правоохранительные органы о подобных поступивших предложениях от неизвестных. Данная информация поможет установить личность мошенников и привлечь этих людей к уголовной ответственности.
Пожалуйста, будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации аферистов. Помните, они рассчитывают на быстрый исход дела и поэтому могут использовать разные приемы психологического давления.
ИСТОЧНИК KP.RU