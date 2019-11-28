2019-11-28T06:22:23+03:00
Недвижимость

В Хабаровске жильцов затопленных дождями квартир спас «Инцидент-менеджмент»

Система нашла негативный комментарий в соцсетях, дальше к работе подключились специалисты
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске жильцов затопленных дождями квартир спас «Инцидент-менеджмент» ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского краяВ Хабаровске жильцов затопленных дождями квартир спас «Инцидент-менеджмент» ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края
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Жильцы многоэтажки, расположенной на улице Стрельникова в Хабаровске, оказались в непростой ситуации. Летом квартиры на верхних этажах оказались затопленными дождевой водой. Происшествие случилось во время капитального ремонта. Об этом горожане решились рассказать в социальных сетях. Вскоре публикацию негативного содержания выследила система «Инцидент-менеджмент».

Квартиры на верхних этажах оказались затопленными дождевой водой во время капитального ремонта ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края

Квартиры на верхних этажах оказались затопленными дождевой водой во время капитального ремонта ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края

- Дальше к решению проблемы подключились специалисты. Управляющая организация составила акты о затоплении квартир. Ремонт кровли в скором времени закончили, а собственникам, чьи квартиры пострадали в результате затопления во время проведения работ по капитальному ремонту кровли, возместили ущерб, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, систему «Инцидент-менеджмент» внедрили специально для работы с негативными сообщениями в сети Интернет. Новый механизм действует в регионе с августа прошлого года. За этот период отработали больше двух с половиной тысяч вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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